Novo diretor artístico das rádios Maringá FM, Mix FM e CBN Maringá

Com uma trajetória de 24 anos no universo do rádio e comunicação, Giuliano Santos Biondi – conhecido como Giu Biondi – retorna à Maringá FM, Mix FM e CBN Maringá como Diretor Artístico, trazendo novos ares para as emissoras do Grupo Maringá de Comunicação. Formado em Jornalismo pela Faculdade Maringá em 2009, Biondi é apaixonado pelo rádio e traz consigo experiências adquiridas em grandes nomes do setor, como Band FM, Nativa FM e Nova Brasil FM.

“Ele traz uma combinação única de experiência e paixão pelo rádio, algo essencial para o momento que vivemos. Sua visão artística e habilidade de conectar-se com o público são fatores que nos dão a confiança de que ele levará nossas rádios a um novo patamar“, afirma Alexandre Barros, diretor geral do Grupo Maringá de Comunicação.

Giu Biondi possui uma história especial com Maringá, onde iniciou sua jornada na Maringá FM e Mix FM entre 2005 e 2010. “Tive o privilégio de ser o primeiro locutor da Mix Maringá, em 2008. Trabalhar nessa cidade sempre foi especial. Mesmo quando estive longe, mantive um carinho enorme por Maringá e pelas pessoas“, comenta o radialista.

“Ele conhece a essência das nossas rádios e tem um olhar inovador, que nos ajudará a fortalecer a relação com os ouvintes e a comunidade“, destaca Barros.

Desafios e inovações

Ao assumir o novo cargo, Biondi destaca o desafio de reaproximar a rádio do público. “O foco é trazer a essência do rádio de volta: promoções, programação musical diversa e interação direta com os ouvintes. Queremos que os eventos e shows sejam um complemento, não o foco principal“, explica.

Mudanças na programação já estão em andamento. Programas como o TBT da Maringá FM e o Arquivo 971 trazem clássicos musicais para nostálgicos, enquanto o Esquenta, às sextas e sábados, combina hits dançantes dos anos 80, 90 e 2000 para embalar a audiência noturna. “Queremos diversificar e agradar diferentes gostos musicais”, pontua.

Biondi também destaca a importância de integrar o rádio ao mundo digital. Em 2025, as emissoras do grupo receberão investimentos em redes sociais, YouTube, TikTok e podcasts. “Nosso objetivo é modernizar os estúdios, criar conteúdos multimídia e fortalecer a presença online, sem esquecer nossos ouvintes fieis que nos acompanham pelo dial.”

Atento ao perfil do público, majoritariamente 30+, Biondi reforça a importância de balancear novidades e clássicos musicais. Para 2025, ele também promete um jornalismo dinâmico e participativo, com informações rápidas, enquetes e espaço para o ouvinte ser protagonista. “Queremos trazer notícias que importam, de forma leve, para conectar ainda mais nossa audiência.”

Visão para o futuro

Com um plano ousado e ideias criativas, Giuliano Biondi projeta um 2025 marcante. “Meu objetivo é que a Maringá FM e a Mix FM voltem a ser referências de interação e entretenimento. Queremos que o ouvinte se sinta parte de algo especial, como sempre foi.”

O Grupo Maringá de Comunicação aposta em uma liderança experiente e inovadora para fortalecer ainda mais a presença das suas rádios no coração do público maringaense.