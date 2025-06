Inaugurado na quinta-feira, 29, passada, o salão comunitário Tuiuti foi furtado no dia seguinte. Levaram a fiação, como aconteceu na UBS do Conjunto Ney Braga. Com 300 metros quadrados, o salão foi entregue ao presidente da Associação dos Moradores do Parque Residencial Tuiuti, Dionilson Silva Filho, que também é assessor da Secretaria de Assuntos Institucionais. (inf Angelo Rigon)