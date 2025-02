Não desiste

Em nova tentativa junto ao diretório nacional, o senador Sergio Moro deu início ao seu plano de candidatura ao governo do Paraná em 2026. Ele quer ter o controle estadual do partido, deputado federal Felipe Franscischini, cujo pai deixa a secretaria do UB para assumir o Solidariedade.

Uma das ações recentes de Moro foi reunir prefeitos eleitos pela sigla num grupo de WhatsApp, mas não está nada fácil; ao menos um deles recusou-se a entrar e disse que Moro “não gosta de atender ninguém “.

A divulgação quase quinzenal de pesquisas eleitorais dando a liderança da preferência de intenções de votos em princípio não ajuda a mudar o quadro de forma mais tranquila. Se a intervenção estadual acontecer haverá judicialização, o que atrasaria ou atrapalharia de vez sua candidatura. (inf Angelo Rigon)