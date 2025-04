Museu Esportivo de Maringá apresenta projeto ao prefeito Silvio Barros

Na manhã desta terça-feira, 15, o diretor do Museu Esportivo de Maringá, Antonio Roberto de Paula, esteve no gabinete do prefeito Silvio Barros para apresentar oficialmente o Projeto Comemorativo Chico Neto 50 anos – Willie Davids 70 anos, uma iniciativa de fôlego que teve início em janeiro deste ano e se estende até dezembro de 2027.

Ao lado do colaborador Sérgio Bertoni, De Paula detalhou cada etapa do projeto, que pretende lançar luz sobre a rica trajetória dessas duas emblemáticas praças esportivas de Maringá.

O projeto prevê uma programação intensa e diversificada: entrevistas com atletas e ex-atletas, árbitros, jornalistas, dirigentes, autoridades e demais personagens que, de alguma forma, ajudaram a construir a história do ginásio Chico Neto, inaugurado em 1976, e do estádio Willie Davids, aberto ao público desde 1957. Também estão previstas visitas guiadas, jogos comemorativos, exposições temáticas e homenagens – compondo um verdadeiro mosaico da memória esportiva maringaense.

“É uma programação extensa e bem completa do ponto de vista histórico, cultural e esportivo”, avaliou o prefeito Silvio Barros, que garantiu o apoio institucional da Prefeitura por meio das secretarias de Esporte, Cultura e Educação, além do suporte das pastas de Comunicação, Turismo e da Mulher.

“A participação da Prefeitura é fundamental neste projeto, que se torna muito mais abrangente”, ressaltou De Paula, lembrando que “o prefeito já visitou o Museu Esportivo, conhece de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido e sabe a importância para a nossa cidade de um espaço das memórias esportivas.”

Após o encontro no gabinete, De Paula reuniu-se com a secretária de Comunicação, Denise Silva, para discutir o alinhamento das ações de divulgação. O próximo passo será uma reunião ampliada com representantes das secretarias envolvidas, na qual serão definidas as estratégias para os próximos capítulos desta jornada que une esporte, memória e cidadania.

Mais informações sobre o projeto e outras iniciativas do Museu Esportivo de Maringá estão disponíveis no site: www.museuesportivo.com.br