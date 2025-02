O acidente ocorreu próximo ao cruzamento das ruas Néo Alves Martins com Basilio Saltchuk, Centro de Maringá. Por volta das 10h30 uma mulher tentou atravessar a rua Néo Alves fora da faixa de pedestre, momento que aconteceu o atropelamento por uma motocicleta.

De imediato equipes do Samu e Siate foram acionadas. Informações preliminares constam de possível amputação de um dos pés da vítima, tamanha a violência do impacto. (inf André Almenara)