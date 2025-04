Mulher é assassinada na frente da filha ao retornar da igreja

O crime de feminicídio aconteceu na noite de quinta-feira, 17, na cidade de Nova Esperança. Rosimara Adriana Manthay, de 40 anos, foi assassinada a facadas quando voltava da igreja. A vítima estava acompanhada da filha quando foi ferida por vários golpes de faca.

Ricardo Aparecido Rocha é ex-companheiro da mulher. A vítima foi atingida por cerca de 11 facadas morrendo no meio da rua. A adolescente de 12 anos presenciou o crime. Rosimara Manthay havia solicitado no dia 12 de março uma medida protetiva contra o criminoso.

A polícia informou que o autor do crime se escondeu atrás de uma árvore em uma rua escura, esperou que ela passasse e a esfaqueou até matá-la. A faca usada no crime com vestígios de sangue foi localizada dentro de um bueiro.

Um inquérito policial foi aberto para apurar o crime. A Polícia Civil informou que a pena para o autor pode chegar a 40 anos de reclusão, por ter cometido o feminicídio descumprindo uma medida protetiva, na presença da filha do casal e por praticar emboscada. (inf André Almenara)