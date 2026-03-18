Mulher denuncia médico por perseguição, ameaças e incêndio criminoso em Maringá

Uma mulher vive momentos de medo e insegurança após relatar uma série de perseguições, ameaças e atos de violência praticados pelo ex-companheiro. De acordo com a vítima, já foram registrados 35 boletins de ocorrência contra o homem, que atua como médico ortopedista.

O caso mais recente ocorreu na manhã da última segunda-feira, 16, quando a mulher estava acompanhada do filho, um adolescente. Durante o deslocamento, o ex-companheiro teria seguido a vítima em outro veículo.

O filho percebeu a situação, pegou o celular da mãe e começou a gravar o momento em que o homem se aproxima, cerca o carro da mulher, desce do veículo e passa a fazer ameaças. Após a abordagem, o suspeito ainda teria ateado fogo no automóvel da vítima.

Pessoas que estavam próximas ao local perceberam o incêndio e utilizaram um extintor para conter as chamas, evitando que o fogo causasse danos maiores ou se espalhasse. No mesmo dia do incêndio, o médico ainda tentou invadir o apartamento da ex-mulher.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e mais um boletim de ocorrência foi registrado. O caso agora deve ser apurado pelas autoridades competentes, que avaliam as medidas legais cabíveis, inclusive no âmbito da violência doméstica e perseguição.

O ex-companheiro da vítima já possui histórico policial em Maringá. Em 2018, ele chegou a ser preso após ser flagrado comprando drogas. Na época, o médico tinha 32 anos e trabalhava na UPA de Sarandi.

Com ele, foram encontradas dez pedras de crack. O médico assinou um termo circunstanciado e foi liberado, por se enquadrar como usuário de drogas. A vítima relata que vive em constante estado de alerta e teme pela própria segurança e pela do filho.

Ela pede providências urgentes das autoridades para que medidas protetivas mais eficazes sejam adotadas e para que o ex-companheiro seja impedido de se aproximar. O caso segue sendo investigado e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento. (inf André Almenara)