Mulher com medida protetiva é agredida pelo ex-marido em Paiçandu

Uma mulher foi socorrida pelo Samu no final da tarde de domingo, 20, após sofrer agressões do ex-marido, na cidade de Paiçandu. A vítima sofreu socos e um corte no rosto causado por um garfo que foi arremessado pelo agressor.

A Polícia Militar recebeu um chamado de que uma mulher estava na Avenida Campos Elíseos aguardando atendimento. A. C., 28 anos, foi socorrida e avaliada pelo médico do Samu de Maringá. A paciente foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital São José. O agressor não foi localizado pela PM. (inf André Almenara)