Motorista de Maringá sofre ferimentos graves ao se envolver em acidente na rodovia de Marialva

O acidente aconteceu no final da manhã de terça-feira, 9, na rodovia que liga Marialva a Mandaguari. Um automóvel Hyundai ix35 que seguia sentido Mandaguari deslizou sobre uma camada de água na pista vindo a invadir a pista contrária.

Uma carreta carregada de açúcar foi atingida pelo automóvel. O impacto foi tão forte que o Hyundai retornou para sua pista e o condutor foi ejetado. A carreta também invadiu a pista do automóvel e depois caiu em uma ribanceira.



A carga de açúcar ficou espalhada por uma estrada secundária. O motorista do carro identificado por César Biazi, de 46 anos, sofreu trauma de crânio e tórax, e ainda ferimentos e escoriações na cabeça e rosto. Dois socorristas do Samu de Maringá que estavam indo para um treinamento prestaram os socorros.

A Defesa Civil de Marialva e o Resgate Aeromédico do Samu foram acionados. César Biazi que trabalha em Maringá foi colocado na aeronave e em seguida foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Universitário onde permanece internado. A vítima é moradora de Paiçandu.

O condutor da carreta também sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Samu. A Polícia Rodoviária Estadual disse que a alta velocidade do carro e a chuva foi predominante para o veículo aquaplanar na pista. (inf André Almenara)