Morre Ozzy Osbourne, pioneiro do heavy metal, aos 76 anos

Morreu, nesta terça-feira, 22, o músico Ozzy Osbourne, pioneiro do heavy metal e conhecido pelos fãs como “príncipe das trevas”. O roqueiro, que sofria de doença de Parkinson, fez o show de despedida de sua carreira em 5 de julho, com o grupo Black Sabbath, para um estádio lotado em sua cidade natal e outros milhares de espectadores que acompanharam o evento pela internet. Ele tinha 76 anos.

“Morreu cercado de amor“, disse um comunicado de sua família nesta terça-feira. “É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento“, diz a nota.