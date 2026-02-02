Morre Fernando Henriques, ex-presidente da ACIM

Morreu na noite deste domingo, 1º, o empresário e líder classista Fernando Henriques, aos 82 anos de idade.

Ele foi presidente da Acim (Associação Comercial e Empresarial de Maringá), por duas gestões, nos períodos de 1984-1985 e novamente em 1990-1992.

Durante sua atuação associativista, ele também esteve envolvido com debates importantes sobre assuntos de interesse do setor empresarial, como questões de tributação municipal ligadas ao setor supermercadista na década de 1990. Foi o criador do Copejem (Conselho do Jovem Empresário, da Acim)

Ele foi proprietário dos “Supermercados Pratas” que tinha várias lojas em Maringá e região.

O velório ocorre na capela central do Prever, Maringá, com sepultamento ainda nesta segunda-feira 2. (inf Eliel Diniz)