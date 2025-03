Monitoramento

Joel Cardoso, no site RCP, comenta sobre os efeitos colaterais causados aos moradores do Condomínio Edifício Maria Tereza, um dos mais antigos de Maringá que precisou ser evacuado neste início de semana devido a possíveis problemas estruturais, surge a lembrança de que o prédio, construído em 1961, com 15 andares e 91 apartamentos, em 1976 ocorreu a queda de uma marquise, durante uma noite de 1976, mas ninguém saiu ferido.

Inicialmente foi lançado pela Construtora Cruzeiro a Imobiliária Hélio Moreira, a que mais construía naquela época, adquiriu o empreendimento e conseguiu finalizá-lo. Ele também construiu o Edifício Três Marias, o Cine Teatro Plaza, os edifícios Rosa (que nos anos 1980 sofreu efeito de terremoto que teve epicentro no Chile) e Hermann Lundgren, entre outras.

Um grupo de contingência, formado por pessoas que estavam no local quando aconteceu o colapso no pilar de sustentação, na sexta-feira, foi criado para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros, engenheiros, técnicos da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Samu. A preocupação, no grupo formado por moradores, é a falta de coesão nas informações, quanto a declarações a “repórteres sensacionalistas” que podem potencializar alguma negatividade. Há mídias com diversas versões do fato, o que pode prejudicar defesa futura do condomínio.

O prédio foi desocupado e um morador, com pais idosos, passou a noite no local, sentado na cadeira do lado do porteiro, preocupado com o patrimônio de todos, e mas há toda uma preocupação em manter a vigilância. O grupo de contingência socorreu idosos, fiscalizou todos os atos de pessoas externas, procurou hotel para acomodar todos os necessitados, alimentação, além da burocracia de ir atrás de documentação de fiscalização e notificação. (inf Angelo Rigon)