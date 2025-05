Missionário que entregava lanche aos moradores de rua é atropelado por veículo conduzido por adolescente

O atropelamento aconteceu na noite de terça-feira, 29, no cruzamento da Avenida Horácio Raccanello Filho com Rua Vereador Basílio Sautchuk, no centro de Maringá. Um ciclista foi atingido violentamente por uma Mercedes que transitava em alta velocidade.

Após atropelar o missionário, Natal Marques de Paula, 60 anos, o adolescente ainda bateu com muita força contra um automóvel Renault Kwid que estava estacionado na Horácio. O Renault chegou a tombar e parar em cima da calçada após ser atingido pela Mercedes. Um terceiro veículo também sofreu avarias.

O ciclista foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e médica do Samu. A vítima sofreu ferimentos graves sendo encaminhada ao pronto socorro do Hospital Universitário de Maringá. O adolescente permaneceu no local até a chegada dos pais.

O Comando do 4º Batalhão disse que foi feito um boletim de acidente de trânsito. O adolescente de 16 anos foi liberado. Já o automóvel não foi guinchado pela polícia porque estava com a documentação e impostos pagos.

O site recebeu duas denúncias que não é a primeira vez que o adolescente dirige a Mercedes do pai. Um dos denunciantes relata que o porteiro do prédio vê constantemente o menor saindo com o automóvel. É provável que a família do ciclista e os demais prejudicados no acidente entrem com ações na justiça.

A vítima Natal Marques é missionário da 2ª Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. Natal estava com demais missionários entregando lanches e café aos moradores em situação de rua. Um dos membros disse que toda terça-feira a igreja faz esse trabalho voluntário nas ruas. (inf André Almenara)