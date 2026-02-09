Maringá terá primeiro drive-thru do KFC do sul do país

Maringá saiu na frente de cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ao receber o primeiro drive-thru do KFC na região Sul do país. A nova operação é liderada pelo empresário maringaense Rafael Recco, responsável pela expansão da rede na região e pela implantação de unidades em diferentes municípios do interior.

Inaugurada em 26 de dezembro, a unidade marca uma nova etapa na presença da marca no Estado, ampliando o modelo tradicional de shopping centers para operações de rua com atendimento rápido. O formato segue uma tendência internacional da rede, que tem investido em drive-thrus e lojas independentes como estratégia de crescimento.

Segundo Recco, a implantação do projeto começou a ser desenhada anos antes da inauguração. “Há cerca de oito anos surgiu a ideia de trazer para a cidade um drive-thru de uma grande marca internacional. Quando surgiu a oportunidade com o KFC, em 2018, iniciamos um processo longo de estruturação e aprovações até chegar à operação atual”, afirma.

A relação do empresário com a rede começou em 2019, com a abertura da primeira unidade no Catuaí Shopping, em Maringá. Desde então, a expansão avançou para outras cidades, incluindo Foz do Iguaçu, Cascavel e Londrina. Ao todo, o grupo opera atualmente sete unidades da marca.

De acordo com Recco, o desempenho inicial do drive-thru superou as expectativas, com movimento considerado mais forte que o registrado em operações localizadas em shopping centers. A operação passa agora por fase de estabilização, com a inclusão do serviço de delivery, iniciado no fim de janeiro.

Trajetória empresarial – Antes de ingressar no setor de alimentação, Rafael Recco construiu carreira na empresa familiar do segmento têxtil, a Recco Lingerie, onde atuou por cerca de 20 anos. Iniciou as atividades profissionais ainda na adolescência e chegou a liderar quatro departamentos da companhia. Formado em Publicidade pela ESPM, também participou da criação do e-commerce da marca e manteve uma agência de propaganda.

A transição para o setor gastronômico ocorreu a partir da identificação de oportunidades de crescimento e escala no segmento de franquias. Segundo o empresário, a expansão foi gradual, com abertura média de uma a duas operações por ano.

Atualmente, o grupo reúne oito endereços e cerca de 215 colaboradores. A estratégia prevê novas unidades, incluindo a chegada a Guarapuava, município que ainda não conta com operação da rede.

Destaque regional – A implantação do primeiro drive-thru do KFC no Sul do Brasil reforça o posicionamento de Maringá como polo regional de investimentos e inovação no setor de franquias. Para Recco, a escolha da cidade demonstra o potencial do mercado local e a capacidade de execução operacional das equipes envolvidas.

“Maringá tem um público que responde bem a novidades e um ambiente favorável para testar novos formatos. Isso contribuiu para que a cidade fosse escolhida antes de outros mercados da região”, afirma.