Maringá Food Festival 2025

O Maringá Food Festival (MFF) está de volta em 2025, trazendo mais uma edição repleta de sabor e inovação para os amantes de hambúrguer. Apresentado pela Gela Boca e realizado pela Bússola Eventos, o festival será realizado entre os dias 13 e 30 de março, reunindo 17 participantes que irão disputar o título de melhor hambúrguer em duas categorias: popular e profissional. A premiação está marcada para 31 de março.

Segundo Guilherme Oliveira, diretor de operações da Bússola Eventos, a expectativa para a nova edição é alta. “O Maringá Food Festival já se consolidou como um dos eventos gastronômicos mais aguardados da cidade, e para 2025 estamos preparando uma edição ainda mais especial, com novas parcerias e experiências para o público.”

Antes da competição principal, o festival promove eventos especiais, como o Happy Hour com parceiros, no dia 24 de fevereiro; e a ação social Burger Day, no dia 27 de fevereiro, quando 180 hambúrgueres preparados pelos estabelecimentos participantes do MFF serão distribuídos para crianças em uma tarde especial.

Parcerias e novidades

O Maringá Food Festival conta com parceiros de peso para esta edição. A Gela Boca assina a sobremesa oficial do evento, enquanto a McCain oferece o acompanhamento oficial. As bebidas ficam por conta de Fanta e Eisenbahn, e a carne oficial será fornecida pela Dom Novilho. A Tecnograf também marca presença como gráfica oficial do festival.

“Ter a Gela Boca como apresentadora fortalece ainda mais o festival. Eles trazem uma marca forte e inovadora, agregando valor à experiência gastronômica que queremos proporcionar“, destaca Guilherme Oliveira.

Entre as ações promocionais, os clientes que pedirem um hambúrguer do festival nos estabelecimentos participantes ganharão uma bola de sorvete cortesia da Gela Boca. Além disso, uma collab entre Gela Boca e McCain distribuirá 900 waffles gratuitos para consumidores que adquirirem os lanches do festival. A promoção será ativada via raspadinhas nos cartões de votação, que também contarão com 12 mil cupons de 50% de desconto para compra de waffles pelo aplicativo da Gela Boca.

A Dom Novilho, em parceria com o jurado Marcos Vigorito, lançará dois blends especiais de hambúrguer durante o festival. Além disso, alguns cartões de votação terão a promoção “compre 2 e leve 3”, permitindo que os consumidores adquiram três blends pelo preço de dois na boutique Dom Novilho.

“Além de provar hambúrgueres incríveis, o público poderá aproveitar promoções exclusivas e benefícios, como os brindes da Gela Boca e McCain e os novos blends da Dom Novilho. Queremos que o festival seja uma experiência completa, indo além da competição“, afirma Guilherme Oliveira.

O público como protagonista

Um dos diferenciais do Maringá Food Festival é a participação ativa do público, que será responsável por eleger o vencedor da categoria popular por meio de avaliação dos hambúrgueres degustados – apenas quem consumir os lanches poderá votar. “O envolvimento do público é um dos diferenciais do festival. Quem consome, vota e ajuda a eleger o melhor hambúrguer da cidade, tornando a experiência ainda mais interativa e democrática”, ressalta Guilherme Oliveira.

Na categoria profissional, dois jurados especializados serão convidados para avaliar os hambúrgueres, garantindo um julgamento técnico e criterioso. Um deles, Marcos Vigorito, é idealizador do Guia do Hambúrguer e participa do MFF desde a primeira edição, em 2019.

Edição anterior e expectativa para 2025

A edição passada coroou como campeões o Gracco Burger (Categoria Popular) e a Cervejaria Araucária Central (Categoria Profissional), consolidando o festival como uma vitrine para os melhores hambúrgueres de Maringá. Para 2025, a expectativa é ainda maior, com um evento recheado de novidades e experiências gastronômicas inesquecíveis.

O Maringá Food Festival 2025 promete mais uma edição memorável, unindo sabor, criatividade e a participação ativa do público.