O Maringá Food Festival (MFF) está pronto para mais uma edição repleta de sabor, inovação e experiências especiais para os apaixonados por hambúrguer. Realizado pela Bússola Eventos desde 2019, a edição de 2025 é apresentada pela Gela Boca e acontece de 13 a 30 de março, reunindo 17 estabelecimentos na disputa pelo título de melhor hambúrguer da cidade. O público poderá provar as criações, registrar suas avaliações e ajudar a eleger o grande vencedor na categoria popular, enquanto um time de jurados especializados define o campeão da categoria profissional.

Além da competição, a edição deste ano traz promoções especiais que somam mais de 5 mil sobremesas gratuitas para o público. Quem pedir um hambúrguer participante ganhará uma bola de sorvete da Gela Boca diretamente no estabelecimento, enquanto durarem os estoques. Além disso, todos os cartões de votação terão um código promocional para ser ativado no aplicativo da Gela Boca, garantindo desconto de 50% ou até 100% na sobremesa especial do festival: waffle McCain com sorvete Gela Boca.

A votação do público é um dos grandes diferenciais do festival. Apenas quem consumir os hambúrgueres participantes poderá registrar a avaliação na plataforma digital, garantindo uma disputa justa e interativa. Além disso, a Dom Novilho lançará dois blends especiais para o evento, em parceria com o jurado Marcos Vigorito, disponíveis com promoções exclusivas. Com grandes marcas envolvidas e criações inéditas, o Maringá Food Festival 2025 promete uma experiência gastronômica imperdível.