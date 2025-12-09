Manifestação contra vereadora

Representantes de partidos políticos, sindicatos e movimentos lançaram nota de repúdio às declarações da vereadora Giselli Bianchini (PP), que na semana passada subiu à tribuna e com um boneco do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na mão elogiou os militares pela implantação da ditadura em 1964. Foi na sessão ordinária da quinta-feira e não foi sua primeira manifestação contra a democracia, o que pode ensejar falta de ética e decoro.

Manifestantes foram até a Câmara para protestarem contra a vereadora nesta manhã, 9. Em seu discurso a vereadora chegou a “convocar” a Guarda Civil para colocar ordem no plenário.