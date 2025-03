Mãe e filho são baleados no distrito de Iguatemi

A execução ocorreu no final da tarde desta segunda-feira, 10, na Rua Projetada C, no Condomínio Solo Rico, em Iguatemi. Criminosos encapuzados atacaram mãe e filho que estavam dentro de um Ford Ka. Jonathan Eduardo Moreira Fernandes, de 20 anos, morreu dentro do veículo com mais de 20 tiros..

A mãe que estava dirigindo o veículo também foi ferida por um tiro nas nádegas e outro no braço. Os atiradores estariam em um automóvel. A mãe foi socorrida por uma equipe do Samu. A Polícia Militar isolou o local do crime para a realização de perícia.

Dois investigadores da Delegacia de Homicídios de Maringá estiveram no local conversando com familiares e até a mãe do rapaz que estava sendo atendida na ambulância. Imagens de câmeras serão requisitadas para identificar o veículo que os criminosos ocupavam. (inf André Almenara)