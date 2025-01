Luiza Possi revela que entrará no mundo dos podcasts e anuncia o “Prosperidade 360°”

Luiza Possi, uma das vozes mais admiradas da música brasileira, participou de uma conversa descontraída e agradável no PowerCast (@powercast_), um dos podcasts femininos mais influentes do Brasil. Durante a conversa, que estreou nos canais do PowerCast nesta semana, a cantora compartilhou detalhes sobre seu projeto mais recente, o podcast “Prosperidade 360°”, que está em fase final de gravação. Com uma proposta única e transformadora, Luiza revelou que o projeto contará com convidados de peso, entre eles Fátima Bernardes, Luiza Helena Trajano e Péricles, e promete ser um marco no universo dos podcasts focados em autodescoberta e empoderamento pessoal.

Em sua participação no PowerCast, Luiza se abriu sobre o que a motivou a criar o seu próprio podcast. Ela explicou que a ideia surgiu ao refletir sobre sua vida social e percebeu que ainda não havia mostrado ao mundo sua “melhor versão”. A artista destacou como, durante um período de humor na internet, ela se sentiu desconectada de seu público, fazendo memes e se sentindo como “bobo da corte”. Também revelou que encontrou uma grande dualidade na comunicação com as novas gerações, especialmente no que diz respeito à adaptação à era digital. “Como vou me comunicar com uma geração que tem sua própria linguagem?”, perguntou ela, refletindo sobre a dificuldade de se conectar de maneira genuína com um público tão diverso.

De acordo com a artista, a missão do “Prosperidade 360°” será inspirar as pessoas a se desenvolverem de dentro para fora, abordando temas como mente, emoção e espiritualidade. Luiza destacou que “sobre a minha vida e o que eu quero inspirar, só eu posso falar. Nossa história é o nosso maior poder”, refletindo sua intenção de ser verdadeira e autêntica ao compartilhar sua trajetória com os ouvintes.

A cantora também ressaltou a importância de sua voz falada, afirmando que ela é tão relevante quanto sua voz cantada. “Minha voz falada é tão importante quanto minha voz cantada. Movimentos precisam ser gerados, e é isso que eu quero fazer com esse projeto”, declarou a artista, com a convicção de que sua nova empreitada será uma ferramenta de transformação e empoderamento pessoal.

Sobre o PowerCast

O PowerCast, comandado por Bebel Rendeiro e Scheila Santos, é um dos podcasts mais relevantes do Brasil, com milhões de visualizações no YouTube e demais canais oficiais. A produção traz uma abordagem envolvente e acessível sobre negócios, lifestyle e empoderamento feminino, sempre com foco na troca de experiências autênticas e profundas. Com mais de 200 episódios exibidos e um impacto crescente nas plataformas digitais, o PowerCast é um ponto de referência para quem busca conteúdos inspiradores e dinâmicos.

Além de seu conteúdo de destaque, o Powercast recentemente firmou parcerias estratégicas com a Markket, plataforma de marketing digital, e a Fashion TV Brasil, ampliando ainda mais seu alcance e relevância. Essa expansão representa um marco na trajetória do Powercast, que segue inovando ao criar conteúdos exclusivos e direcionados a públicos cada vez mais diversificados.

Não perca a entrevista completa com Luiza Possi no Powercast, disponível no canal oficial do podcast no YouTube, e acompanhe o lançamento do “Prosperidade 360°”, um projeto que promete mudar a forma como as pessoas se conectam com seu próprio potencial e desenvolvimento pessoal.