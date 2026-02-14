Lucas Pinheiro voa no slalom gigante e leva ouro histórico para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno

A ordem de largada já surgiu como um sinal. O nome de Lucas Pinheiro apareceu primeiro, à frente dos outros 80 adversários. Foi o brasileiro quem deu início à prova do slalom gigante, neste sábado, em Bormio, na Itália. E, dali em diante, não largou mais a primeira colocação. Com duas descidas que beiraram a perfeição, sob uma neve que caía persistentemente e temperatura de 3ºC, o esquiador terminou com tempo somado de 2min25s00, 0s58 à frente do segundo colocado, o suíço Marco Odermatt. Resultado que garante um ouro histórico, a primeira medalha do Brasil em Olimpíadas de Inverno, e deixa o nome de Lucas gravado no rol de ídolos do esporte verde-amarelo.

– É inexplicável. Eu não sei como colocar as minhas sensações em palavras. Só queria compartilhar com todo mundo que está me assistindo no Brasil. Isso pode ser fonte de inspiração para crianças da próxima geração. Não importa de onde você é, as roupas que veste, a cor da sua pele. O que importa é o que existe dentro. Vim com o coração e a força brasileira para levar essa bandeira para cima do pódio. É do Brasil! – comemorou Lucas, em entrevista ao repórter Guilherme Roseguini, da TV Globo.

Outro brasileiro em ação no slalom gigante, Giovanni Ongaro terminou na 31ª colocação, com tempo total de 2min34s15. Foi a primeira participação olímpica do esquiador de 22 anos. (inf G1)