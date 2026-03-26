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Justiça italiana autoriza extradição da ex-deputada Carla Zambelli

Defesa de Carla Zambelli ainda deve recorrer à última instância da Justiça italiana, a Corte de Cassação de Roma

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m iRr4y6HCQ Justiça italiana autoriza extradição da ex-deputada Carla Zambelli

A Justiça da Itália autorizou, nesta quinta-feira, 26, a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, condenada no Brasil pela autoria intelectual da invasão do sistema do CNJ e por porte ilegal de arma.
A defesa de Zambelli ainda deve recorrer à última instância da Justiça italiana, a Corte de Cassação de Roma. A decisão final, de acordo com a legislação italiana, será tomada pelo ministro da Justiça, Carlo Nordio, que poderá confirmar ou rejeitar a decisão do tribunal.

Caso a Corte mantenha a decisão de extradição, Zambelli será enviada ao Brasil e deve ficar presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), conhecida como Colmeia.

Condenações no Brasil
Zambelli foi condenada em dois processos distintos no Brasil, ambos com trânsito em julgado (quando não há mais possibilidade de recursos):
a 10 anos e 8 meses de prisão, como autora intelectual da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e
a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, no caso em que perseguiu um homem na rua apontando-lhe uma arma, nas vésperas das eleições de 2022. (inf Portal Metropoles)

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