JustiçaPolítica

Justiça Eleitoral cassa cinco vereadores e torna prefeito inelegível

Fraude à cota de gênero foi o motivo da decisão, do TRE-AC

Foto de redação redação25/09/2025
justica Justiça Eleitoral cassa cinco vereadores e torna prefeito inelegível

No mesmo dia em que começou a ser julgado o recurso contra a chapa de vereadores do PSD de Maringá, julgamento que terá continuidade no dia 3, no Acre a Justiça Eleitoral cassou os mandatos de cinco vereadores e tornou inelegível o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PP). Motivo: fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.

Três dirigentes municipais de partidos e duas candidatas foram condenados a 8 anos sem o direito de concorrer a cargos públicos. Correia foi condenado como dirigente do Partido Progressista no município, e disse que vai recorrer.
O documento, assinado pelo juiz José Leite de Paula Neto, da 6ª Zona Eleitoral de Brasiléia, também condenou os dirigentes municipais do MDB e PSD, respectivamente Francisco Monteiro Bezerra Júnior e Gerineudo Galdino. As informações são do g1, que não conseguiu contato com eles.

O caso do PSD de Maringá teve voto do relator Osvaldo Canela Junior pela improcedência, no que foi seguido pela desembargadora Vanessa Jamus March; no entanto, a desembargadora federal Cristina Cristofani pediu vista, ato que também seria solicitado pelo desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Se a Justiça Eleitoral acatar o recurso, que tem a recomendação do Ministério Público Eleitoral, haveria nova contagem de votos e a mudança atingiria quatro vereadores. (inf Angelo Rigon)

Foto de redação redação25/09/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de TJPR nega recurso da ex-vereadora Cris Lauer

TJPR nega recurso da ex-vereadora Cris Lauer

21/09/2025
Foto de Pedido de cassação contra vereadora será lido hoje na Câmara de Maringá

Pedido de cassação contra vereadora será lido hoje na Câmara de Maringá

18/09/2025
Foto de Vereadora Giselli Bianchini está sendo uma unanimidade na câmara

Vereadora Giselli Bianchini está sendo uma unanimidade na câmara

17/09/2025
Foto de Dito popular:

Dito popular:

16/09/2025
Botão Voltar ao topo