Influenciadora Talita NY é presa

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quarta-feira, 16, a influenciadora maringaense Talita Rafaela Machado Zuccoli, conhecida como Talita NY, que já foi alvo da PF e responde ações na Justiça Federal por descaminho (fraude no pagamento de impostos sobre mercadorias). Foragida desde o final do ano passado, por se recusar a colocar tornozeleira eletrônica, ela foi presa em Mafra, em Santa Catarina; depois, foi levada para a prisão de Rio Negro (PR).

Quando a influenciadora Talita Rafaella Machado Zuccoli foi condenada a partir de sentença do juízo da 3ª Vara Federal de Maringá, por prática de descaminho, foi-lhe imposta o pagamento de multa de R$ 11 mil e prestação de serviços à comunidade, como penas restritivas de direito. Ela, no entanto, quis estabelecer suas próprias penas: ofereceu-se a pagar R$ 5 mil, em 22 parcelas, e não prestar serviços comunitários por ter que cuidar de sua imagem nas redes sociais.

Talita NY, como é conhecida, alegou à Justiça Federal não ter condições de cumprir as penas, apesar de na mesma época estar ministrando um curso online para 1,5 mil alunas, o que teria lhe rendido R$ 600 mil. Ao invés da prestação de serviços comunitários ela propôs a doação de 10 bolsas do seu “curso profissionalizante”, intitulado “Seja um furacão no Instagram”. O Ministério Público foi contrário à proposta e o juiz indeferiu o pedido. Segundo ele, “não cabe ao condenado a escolha da modalidade de pena restritiva a ser cumprida”. Dias atrás a então foragida gravou vídeos em rede social atacando a justiça e chorando. (inf André Almenara)