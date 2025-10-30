Policial

Homem é preso novamente por mostrar órgão genital para mulheres e crianças

Foto de redação redação30/10/2025
preso mostrar orgao Homem é preso novamente por mostrar órgão genital para mulheres e crianças

Mais uma vez a Polícia Militar prendeu um homem que costuma exibir seu órgão genital. A prisão ocorreu no final da tarde de quarta-feira, 29, na Rua Córdoba, Vila Santo Antônio, em Maringá. O homem circulava a pé pela rua fumando baseado de maconha quando mostrou sua parte íntima para uma mulher.

A vítima estava chegando em uma casa acompanhada de sua bebê e de outra filha quando de repente o homem expos a genitália. A mulher gritou por socorro. Populares conseguiram deter o suspeito usando uma corda. Uma equipe da Polícia Militar foi solicitada no local.

O detido já foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil por algumas vezes pelo mesmo crime. E desta vez não foi diferente, o homem assinou um termo circunstanciado e foi colocado em liberdade mesmo tendo uma câmera que flagrou o crime de importunação sexual. (inf André Almenara)

Foto de redação redação30/10/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Duplo homicídio em Mandaguaçu

Duplo homicídio em Mandaguaçu

22/10/2025
Foto de Ladrão acorda cedo para roubar

Ladrão acorda cedo para roubar

20/10/2025
Foto de Operação Mafiusi: Secretário diz que telefone não era dele

Operação Mafiusi: Secretário diz que telefone não era dele

18/10/2025
Foto de Aumento de IPTU, cratera no meio da rua e secretário da fazenda alvo de Operação da Polícia Federal

Aumento de IPTU, cratera no meio da rua e secretário da fazenda alvo de Operação da Polícia Federal

16/10/2025
Botão Voltar ao topo