Homem é preso novamente por mostrar órgão genital para mulheres e crianças

Mais uma vez a Polícia Militar prendeu um homem que costuma exibir seu órgão genital. A prisão ocorreu no final da tarde de quarta-feira, 29, na Rua Córdoba, Vila Santo Antônio, em Maringá. O homem circulava a pé pela rua fumando baseado de maconha quando mostrou sua parte íntima para uma mulher.

A vítima estava chegando em uma casa acompanhada de sua bebê e de outra filha quando de repente o homem expos a genitália. A mulher gritou por socorro. Populares conseguiram deter o suspeito usando uma corda. Uma equipe da Polícia Militar foi solicitada no local.

O detido já foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil por algumas vezes pelo mesmo crime. E desta vez não foi diferente, o homem assinou um termo circunstanciado e foi colocado em liberdade mesmo tendo uma câmera que flagrou o crime de importunação sexual. (inf André Almenara)