Henrique Pinto assume presidência da Sociedade Rural de Maringá e destaca união entre gerações na nova gestão

A manhã desta segunda-feira, 10, no auditório do Sicredi Dexis, foi marcada por emoção, reconhecimento e sentimento de renovação durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Sociedade Rural de Maringá (SRM), eleita para o biênio 2026/2027. O evento reuniu autoridades, associados, colaboradores e convidados, celebrando um novo ciclo de liderança e compromisso com o agronegócio.

Em seu discurso, o novo presidente Henrique Pinto destacou a responsabilidade de assumir o comando da entidade e o orgulho de dar continuidade à história da SRM, que é referência nacional no setor. “Hoje é uma cerimônia de posse, mas também um reencontro com as nossas raízes, com tudo aquilo que nos trouxe até aqui: o trabalho honesto, o amor pela terra, o compromisso com o agronegócio e, acima de tudo, a fé em um Brasil melhor”, afirmou.

Henrique expressou gratidão aos ex-presidentes e fundadores da entidade e ressaltou que a nova diretoria reflete o equilíbrio entre tradição e inovação. “Essa gestão nasce de um movimento legítimo que entendeu a importância de incluir os jovens nas decisões mais relevantes da nossa entidade. É essa união de gerações que torna este momento tão especial. A prova de que tradição e inovação podem caminhar lado a lado, com respeito, propósito e amor pelo que fazemos.”

A presidente da Sociedade Rural Jovem, Vanessa Vargas Pinto, emocionou o público ao lembrar o processo eleitoral e o protagonismo da juventude no novo momento da SRM. “Vivemos um processo intenso e desafiador, mas fizemos uma campanha linda, pautada no compromisso com a Sociedade Rural de Maringá e com toda a comunidade maringaense. Hoje, 40% da nova diretoria executiva tem menos de 40 anos. Isso é histórico”, afirmou.

Vanessa reforçou a importância da continuidade entre gerações e fez um compromisso público com os integrantes da Rural Jovem. “Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai dissolver a Sociedade Rural Jovem. Nós somos parte essencial dessa construção”, declarou.

Homenagem

Durante a solenidade, o presidente da Sociedade Rural prestou uma homenagem a Francisco Feio Ribeiro, que recebeu o título de Associado Benemérito da entidade. A honraria reconhece sua trajetória, contribuição e dedicação à entidade ao longo de décadas.

A ex-presidente, Maria Iraclézia de Araújo, que conduziu a SRM por seis gestões, fez a transmissão simbólica de cargo a Henrique Pinto, recebendo homenagens pela trajetória histórica à frente da entidade.

Apoio

Diversas lideranças parabenizaram a nova diretoria. A presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, Majo Capdebosq, destacou o papel da entidade no desenvolvimento econômico da cidade. “A Sociedade Rural de Maringá é um pilar da nossa história e do nosso progresso. Ver essa união de gerações e a presença feminina e jovem em cargos de liderança nos enche de esperança e orgulho”, afirmou.

A vice-prefeita, Sandra Jacovós, ressaltou a importância da participação dos jovens no futuro da instituição. “A SRM mostra que o futuro do agro é plural, participativo e inovador. É inspirador ver o protagonismo da juventude neste novo ciclo”, disse.

O deputado federal Ricardo Barros também parabenizou a nova gestão. “A Sociedade Rural de Maringá é símbolo de força e união. Tenho certeza de que a nova diretoria continuará honrando essa história com responsabilidade e visão de futuro.”

Expoingá 2026

Durante o evento, Henrique Pinto anunciou oficialmente a realização da próxima edição da Expoingá, que acontecerá de 7 a 17 de maio de 2026, com o tema “Agro – As raízes do Brasil”.

“Vamos reafirmar o nosso posicionamento como uma exposição genuinamente agropecuária, valorizando o setor que move o nosso país. Que Deus nos abençoe e acompanhe nessa missão”, concluiu Henrique Pinto, sob aplausos do público.