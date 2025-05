Grande revitalização em Maringá: obras do Eixo Monumental chegam a 65%

Com 65% das obras executadas, as intervenções no Eixo Monumental de Maringá, no Noroeste do Estado, que contam com recursos do Governo do Estado e da Prefeitura, avançam para revitalizar o principal ponto turístico do município, a Catedral e seu entorno.

A requalificação vai privilegiar a convivência entre as pessoas, estimulando a ocupação dos espaços públicos, ampliando o fluxo de pedestres com a melhoria da acessibilidade para idosos, crianças e pessoas com deficiência.

O destaque fica para o nivelamento entre a Praça da Catedral, a Avenida Tiradentes e a Praça Renato Celidônio, o que vai dar mais conforto e facilitar o deslocamento de pedestres com dificuldades de locomoção.

As obras têm valor total de R$ 50,9 milhões, dos quais R$ 20 milhões foram liberados pelo Governo do Estado por meio do Programa de Transferência Voluntária da Secretaria de Estado das Cidades (Secid). O restante foi investido pela administração municipal.

Além da reforma de ruas e calçadas, o projeto contempla a construção de um novo sistema de drenagem pluvial, instalações hidráulicas, rede elétrica e de telecomunicações, sinalização viária, iluminação pública, mobiliário urbano, quiosques e coberturas e paisagismo.

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, ressalta que o Eixo Monumental, o grande símbolo de Maringá, carecia desse processo de reurbanização. “Este investimento de mais de R$ 50 milhões nesta área que vai do Estádio Willie Davids até a Catedral de Maringá, cuja obra está dois terços executada, evolui para entregar esse espaço revitalizado para a comunidade, para termos uma cidade integrada, dando uma cara diferente ao centro de Maringá”, disse.

Segundo o secretário de Estado do Planejamento, Ulisses Maia, o avanço da obra que revitaliza o coração da cidade mostra a importância de um planejamento urbano estratégico e bem executado. “Um plano diretor arrojado transforma espaços urbanos, impulsiona o desenvolvimento econômico e social e fortalece o potencial turístico de uma região. Assim construímos cidades mais prósperas, agradáveis e com melhor qualidade de vida para os cidadãos”, disse.

Devido a sua grande extensão, a obra foi dividida em sete trechos. No momento, estão em execução os trabalhos na Praça da Catedral, Centro de Convivência Renato Celidônio (Praça da Prefeitura) e Vila Olímpica. A conclusão das obras de toda a praça está estimada, segundo a Secretaria Municipal de Obras, para 30 de outubro.