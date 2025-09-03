“Graças a Deus que as pessoas foram embora, pessoas (moradores Jardim França) desse jeito não queremos aqui na câmara”

Na última segunda-feira, 1º, durante sessão da câmara de vereadores de Sarandi, moradores do Jardim França que são contrários a instalação do presídio ao lado de suas casas (apenas um muro separaria a cadeia pública) manifestaram contrariamente de maneira pacífica e tranquila. Neste momento vereadores a favor da construção do presídio não se manifestaram, somente após a saída dos moradores do Jardim França, usaram a palavra para criticarem os moradores e defenderem a proposta de construção do presídio.

Os únicos vereadores contrários a construção do lado das casas do bairro, são os vereadores Thayná Menegazze Maciel (PL) e Aparecido Biancho (PT). Todos são unânimes que a atual delegacia que tem anexo a cadeia em Sarandi necessita sair do local atual, no centro da cidade. Não houve discussão com a comunidade do novo local de construção do presídio, o terreno ao lado das residências pertence a construtora Wegg.

Após a saída dos moradores da sessão da câmara, os vereadores favoráveis a instalação da cadeia no Jardim França, ganharam coragem para discursarem e defenderem a construção, uma das falas que mais chamou a atenção foi do vereador Belmiro da Silva Farias (PP); “…é uma pena que pessoas venham aqui só para fazer graça…não vieram escutar e depois foram embora…graças a Deus…que pessoas desse jeito não queremos nessa Casa de Leis.”

O vereador Belmiro ainda não contente com as ofensas aos moradores dirigiu a palavra ao presidente da Casa, Dionizio Aparecido Viaro (PSB) solicitando que “…quando existir impasse como desse de hoje…não deixar todo mundo falar sobre o que quer… existem regras aqui… para não “haver” baderna e nem sacanagem…”

(foto reprodução Pinga Fogo Notícias)