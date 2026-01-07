MaringáDenúncia

Gestão Barros gasta o dobro de diárias em 2025

Custo foi mais do que o dobro da gestão Ulisses Maia

Foto de redação redação07/01/2026
paco municipal maringa Gestão Barros gasta o dobro de diárias em 2025

A Prefeitura Municipal de Maringá terminou 2025 gastando R$ 1.809.805,42 em diárias para servidores (comissionados e efetivos), mais que o dobro de 2024, quando foram contabilizados R$ 695.274,01. Já a Câmara de Maringá pulou de R$ 7.635,80 com diárias, em 2024, para R$ 91.445,43 no ano passado.
De acordo com o Portal da Transparência, as viagens mais caras de agentes públicos municipais de Maringá neste ano tiveram como destino o exterior. No primeiro lugar da lista está a ida do prefeito Silvio Barros (PP) para o Japão, em junho. Na ocasião, o chefe do Executivo recebeu nove diárias de R$ 3.409,90 cada, totalizando R$ 30,6 mil. O objetivo da viagem, conforme informado pela Prefeitura na ocasião, foi a participação do prefeito nas comemorações dos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão.

Meses antes, em fevereiro, Silvio já havia ido ao exterior, desta vez com destino a Portugal, Alemanha e Inglaterra. Foram dez diárias, ao custo total de R$ 27,2 mil, para que o prefeito de Maringá conhecesse, entre diversas agendas, a Feira de Natal de Frankfurt e fechasse, em Portugal, uma parceria para a realização do Festival Medieval de Leiria na Cidade Canção.

A viabilização do Festival Medieval também contribuiu para engordar os gastos com as diárias. Em julho, foram R$ 60 mil pagos para que uma comitiva de três secretários, a vice-prefeita e dois assessores fossem para Portugal conhecer a atração. (inf Maringá Post)

