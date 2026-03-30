Garbuggio deixa secretaria

O secretário de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá, Jose Wlademir Garbuggio, deixou a pasta em anuncio feito no final da tarde desta segunda-feira, 30. O advogado estava a frente da secretaria desde setembro de 2025.

Em postagem nas redes sociais, o deputado licenciado Do Carmo (Pode) agradeceu o trabalho realizado de Garbuggio, e afirmou que sua saída será nesse dia 1º de abril, para se desincompatibilizar da gestão pública e iniciar um novo ciclo como pré-candidato a deputado federal pelo Podemos.

Do Carmo foi quem o indicou para assumir a secretaria, anteriormente Garbuggio estava como diretor geral da câmara de vereadores de Maringá. A prefeitura de Maringá ainda não soltou nenhuma nota sobre a saída do secretário.