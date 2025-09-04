Futsal, Gols e Solidariedade: Copa Luiz Neto de Futsal homenageia Walter Guerlles

Maringá se prepara para receber a Copa Luiz Neto de Futsal, um evento que promete unir a paixão pelo esporte com um forte propósito social. A competição, que já está com inscrições abertas, irá arrecadar leite longa vida para entidades assistenciais da cidade, transformando cada gol em um gesto de solidariedade.

A edição deste ano tem um significado ainda mais especial, pois presta uma homenagem a Walter Guerlles, ex-vereador e atleta que foi um dos pioneiros no esporte maringaense. Guerlles foi o idealizador dos Jogos Abertos de Maringá e da Copa Walter Guerlles, deixando um legado importante para o desenvolvimento esportivo da região.

Para participar, os interessados podem montar seus times e realizar a inscrição pelo WhatsApp, no número (44) 9 9983-9462, ou através do link disponível na bio do vereador Luiz Neto. O regulamento completo da competição pode ser consultado no mesmo link.

A Copa Luiz Neto de Futsal conta com o apoio de diversas empresas e instituições da cidade, incluindo a Maringá FM, Prefeitura de Maringá, Água Mineral Safira, Cabral Comunicação Visual, Bless Internet, Stone Segurança, Caiuás Gráfica e Embalagens e Sanepar.

A expectativa é que a competição atraia um grande número de equipes, unindo a comunidade em torno do futsal e da causa solidária. A organização do evento reforça a mensagem de que a vitória mais importante é aquela que acontece tanto dentro quanto fora de quadra.