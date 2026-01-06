Foragido da justiça e armado com faca é preso no centro de Maringá

A equipe ROMU da Guarda Civil Municipal de Maringá realizou a captura de mais um foragido da justiça. Durante patrulhamento pela Avenida Tamandaré, os agentes abordaram três homens que estavam na frente de um estabelecimento comercial.

Durante revista, a GCM localizou um pedaço de madeira e uma faca na cintura de um dos suspeitos. Ao realizar a consulta de documentos dos mesmos, os agentes descobriram que o homem armado com faca estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Diante do flagrante e do mandado de prisão, o suspeito foi algemado e conduzido ao plantão da Polícia Civil de Maringá. O detido relatou aos agentes da GCM que estava andando com faca para se proteger de ameaças que estaria recebendo. (inf André Almenara)