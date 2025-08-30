A manifestação pacífica promovida por apoiadores e eleitores da ex-vereadora Cris Lauer (Novo), que foi condenada pela justiça em primeira instância por improbidade administrativa (enriquecimento ilícito) e cassada pela câmara de vereadores na última quarta-feira, 27, reuniu poucos patriotas defronte ao Fórum de Maringá na avenida Tiradentes nesta manhã de sábado.



Faixas e cartazes pediam por respeito a ex-vereadora Cris Lauer que discursou ainda em tom de tristeza e melancolia pela perda do cargo, o ex-deputado Homero Marchese também fez uso da palavra e criticou novamente o prefeito Silvio Barros e ao deputado federal Ricardo Barros (PP) e alguns vereadores da atual legislatura por articularem e votarem pela cassação de Lauer.

Oposicionistas a ex-vereadora disseram que realmente as urnas necessitam de processo auditável e os votos impressos, pois perguntavam onde estavam os 7.500 votos que Cris Lauer obteve.