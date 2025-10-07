Fiscalização apreende bebidas irregulares em distribuidora de Maringá

Equipes do Procon e da Vigilância Sanitária de Maringá apreenderam 142 bebidas com irregularidades durante uma operação de fiscalização realizada em uma distribuidora da cidade, na tarde desta segunda-feira, 6. Os produtos foram recolhidos para análise e adoção das medidas cabíveis. A suspeita é de que as bebidas não sejam originais.

A ação ocorreu no mesmo dia em que foi confirmado o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol em Maringá. O paciente, de 27 anos, apresentou sintomas compatíveis com intoxicação e foi encaminhado para exames. Outros três casos suspeitos estão sendo investigados no Paraná — um homem de 36 anos, em Curitiba; uma mulher de 31 anos, em Foz do Iguaçu; e um jovem de 19 anos, em Cruzeiro do Oeste.

Conforme a diretora do Procon de Maringá, Coronel Audilene Dias Rocha, 88 distribuidoras e revendedoras cadastradas devem ser fiscalizadas na cidade.