Festival do Café Especial terá palestras, workshops e degustações abertas ao público em Maringá

Palestras, workshops práticos e degustações guiadas vão transformar o Festival do Café Especial, que acontece de 20 a 22 de março no Catuaí Shopping Maringá, em um grande espaço de aprendizado sobre o universo do café. A programação reúne especialistas, produtores, baristas e pesquisadores para discutir tendências do setor, compartilhar conhecimento técnico e aproximar o público das diferentes etapas que envolvem a produção e o consumo dos cafés especiais.

Mais do que uma celebração do café, o festival foi estruturado também como um ambiente de troca de experiências para quem vive — ou quer se aproximar — do universo dos cafés especiais.

A programação reúne painéis, palestras, workshops práticos e sessões de degustação guiada, conduzidos por produtores, baristas, pesquisadores, empresários e especialistas reconhecidos no setor. A proposta é oferecer conteúdo tanto para profissionais da cadeia produtiva quanto para empreendedores, estudantes e consumidores interessados em aprofundar seu olhar sobre a bebida.

A abertura oficial, na sexta-feira (20), já coloca o debate em alto nível com o painel “Case da Região do Cerrado Mineiro”, conduzido por Juliano Tarabal, que é dessa região — uma das principais origens produtoras do país. Na sequência, a programação discute o protagonismo feminino na cafeicultura, com as extensionistas rurais Cintia Mara Lopes de Souza e Natália Duarte Vettor, do IDR-Paraná, destacando o papel das mulheres em diferentes etapas da cadeia do café.

Outro momento esperado do primeiro dia é a mesa-redonda “Cafés com Identidade: o valor da origem e as indicações geográficas do Paraná”, que reúne lideranças das regiões produtoras do estado para discutir como território, história e qualidade caminham juntos na construção de cafés reconhecidos no mercado.

A programação também traz cases inspiradores de negócios que ajudam a explicar o crescimento do setor. Entre eles, o Moka Clube, apresentado por seu fundador e coffee hunter Hugo Rocco, e o Lucca Cafés Especiais, uma das marcas mais reconhecidas do Paraná, com apresentação de Georgia Franco.

Além do conteúdo no palco principal, o festival contará com espaços dedicados à prática e à experimentação, com atividades que aproximam o público dos bastidores do café.

Na Cozinha Modelo, workshops gratuitos exploram usos criativos da bebida, como o café aplicado à produção de queijos, a introdução à mixologia com coquetéis à base de café e técnicas de latte art, que mostram como vaporizar o leite e criar desenhos na xícara.

Já no Espaço Sebrae, o foco é a profissionalização. Os participantes poderão aprender sobre análise sensorial, regulagem de moagem e extração de espresso, estruturação de cardápios para cafeterias e até processos de torra — desde níveis introdutórios até um workshop avançado de torra profissional, com vagas reduzidas.

Outro destaque da programação são as sessões de cupping, conduzidas por instituições como o IDR-Paraná e a BSCA (Brazilian Specialty Coffee Association). Nessas degustações guiadas, o público poderá experimentar cafés premiados e entender, na prática, como especialistas avaliam aroma, acidez, corpo e equilíbrio da bebida.

No sábado (21), a programação amplia o repertório das cafeterias com workshops sobre matchá, chás especiais e novos métodos de preparo, além de conteúdos voltados ao empreendedorismo no setor, como arquitetura de cardápio e experiências que podem ser oferecidas dentro das próprias cafeterias.

Já no domingo (22), o público poderá acompanhar uma palestra técnica sobre protocolos de avaliação de café, conduzida pelo pesquisador Denilson Fantin, do IDR-Paraná, além de assistir à Copa Hario, competição dedicada ao método filtrado que reúne baristas em provas de preparo e avaliação sensorial.

Para a organização, a proposta do festival é justamente criar um ambiente que conecte diferentes públicos em torno do conhecimento. “O Festival do Café Especial não é apenas um evento gastronômico ou de consumo. Ele também é um espaço de formação e de troca de conhecimento para todo o ecossistema do café. Acreditamos que quanto mais as pessoas entendem sobre origem, qualidade e preparo, mais valorizam o trabalho de produtores, baristas e torrefadores”, destaca Celene Viana, presidente da Rota dos Cafés Especiais.

SERVIÇO – PROGRAMAÇÃO FESTIVAL DO CAFÉ ESPECIAL

Data: 20 a 22 de março de 2026

Local: Catuaí Shopping Maringá

A programação inclui palestras, painéis, workshops práticos e sessões de cupping distribuídos em diferentes espaços do festival.

* Palco Itaipu (principal): debates, palestras e cases do setor

* Cozinha Modelo: workshops gastronômicos gratuitos (vagas limitadas a 20 pessoas)

* Espaço Sebrae: workshops técnicos e profissionais (vagas limitadas a 20 pessoas, algumas atividades pagas)

• Espaço IDR: sessões de degustação guiada (cupping) com cafés especiais

As atividades possuem vagas limitadas, com inscrições antecipadas para workshops e degustações.

Programação completa e inscrições: https://festivalcafeespecial.com.br/