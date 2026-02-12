Festival do Café Especial anuncia etapa regional da Copa Hario durante edição 2026

Maringá entra oficialmente no circuito nacional da Copa Hario, uma das principais competições brasileiras dedicadas ao café coado. A etapa regional será realizada durante o Festival do Café Especial 2026, que acontece de 20 a 22 de março, no estacionamento do Shopping Catuaí, reforçando o evento como um dos principais encontros do setor no Sul do país.

A Hario é uma marca japonesa fundada em 1921, reconhecida mundialmente pela produção de equipamentos de preparo de café de alta qualidade, especialmente voltados ao método filtrado. Presente nas principais competições e cafeterias do mundo, a Hario se tornou referência no universo do café especial por unir precisão, design e inovação, tendo o método V60 como um dos mais utilizados por baristas profissionais e amantes do café.

Criada no Brasil em 2025, a Copa Hario nasceu com o propósito de fortalecer a comunidade cafeeira, aproximando baristas e coffee lovers em torno da paixão pelo café filtrado, da troca de conhecimento e da valorização do preparo com qualidade. Já na primeira edição, a competição reuniu mais de 80 participantes distribuídos em quatro etapas regionais.

Realizado e promovido pela Rota dos Cafés Especiais, o Festival do Café Especial consolida-se como uma plataforma de valorização da cadeia produtiva do café especial no Paraná. A realização da etapa regional da Copa Hario dentro do evento amplia essa conexão entre competição, território e mercado.

Além de sediar a disputa, o estado também estará representado na xícara. O café oficial utilizado na etapa regional será um grão do Paraná, com torra assinada pela Semeado Cafés Especiais, de Cianorte, reforçando o protagonismo regional no cenário nacional do café especial.

Para Celene Viana, presidente da Rota dos Cafés Especiais, a escolha tem significado estratégico para o estado. “Receber uma etapa da Copa Hario no Paraná já é extremamente significativo. Mas ter um grão do nosso estado, com torra de uma empresa da nossa região, sendo utilizado na competição, fortalece ainda mais a cadeia produtiva local e mostra que o Paraná está preparado para ocupar um espaço de destaque nos campeonatos nacionais de café especial”, afirma.

“Sediar uma etapa regional em Maringá é uma forma de valorizar os cafés locais, as cafeterias que movimentam a cultura do café, o trabalho dos baristas e, principalmente, a educação cafeeira que a região vem construindo com consistência. É uma celebração do que Maringá representa para o café brasileiro”, afirma Mariana Nassuno Alves, gerente de Marketing da Hario Brasil.

Para Victor Hugo Silva, organizador da etapa regional da Copa Hario, a presença da competição durante o Festival do Café Especial representa um marco para a cidade e para a região. “Para nós, da organização do Festival do Café Especial, é uma honra receber uma etapa regional da Copa Hario, promovendo a troca entre baristas e colocando Maringá no mapa dos campeonatos nacionais de café. Podemos esperar agora um novo olhar para nossa região no que se refere ao café especial”, destaca.

Inscrições

As inscrições para a etapa regional da Copa Hario em Maringá devem ser feitas exclusivamente pelo link oficial da competição, disponível nos canais da Hario Brasil. A participação é individual e aberta a baristas e profissionais do café que desejam competir utilizando o método Hario V60.

A etapa conta com apenas 18 vagas, reforçando o caráter seletivo da competição. A taxa de inscrição é de R$ 190, valor que garante a participação, certificado e brindes. As inscrições se encerram assim que as vagas forem preenchidas ou até sete dias antes da data da competição. Os três melhores colocados garantem vaga na final nacional da Copa Hario, que será realizada em São Paulo.

Competição

Durante o Festival do Café Especial, o público poderá acompanhar de perto a Copa Hario, que utiliza exclusivamente o método Hario V60 como padrão oficial. Os competidores preparam o café fornecido pela organização, que será avaliado às cegas por um júri formado por profissionais renomados do setor cafeeiro.

Os cafés serão avaliados com base em critérios técnicos que garantem isonomia e rigor na competição, considerando aspectos como acidez, corpo, doçura e uniformidade da extração, além da qualidade da finalização.

Além da etapa regional da Copa Hario, o Festival do Café Especial 2026 reunirá produtores, torrefações, cafeterias, especialistas e amantes do café, consolidando-se como um espaço de experiência, educação e negócios, e fortalecendo o Paraná no circuito nacional dos grandes eventos do setor.