‘Festa da Canção 2025’ ocorre entre os dias 4 e 13 de abril; 10 entidades assistenciais participam da edição

Um dos eventos mais tradicionais de Maringá, a ‘Festa da Canção’ une solidariedade, gastronomia, artesanato, cultura e lazer. Neste ano, o evento ocorrerá entre os dias 4 e 13 de abril, na Praça do Antigo Aeroporto, juntamente com a Feira de Artesanato e com a Feira do MEI. A festa será realizada de segunda a sexta, das 18h às 23h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h até meia-noite.

Promovida pela Prefeitura de Maringá, a ‘Festa da Canção 2025’’ beneficiará 10 entidades assistenciais, que serão responsáveis pelas barracas gastronômicas. Todos os recursos arrecadados serão destinados às instituições, para a manutenção das atividades.

Além de apoiar entidades assistenciais, a edição deste ano terá a 1ª Feira do Microempreendedor Individual (MEI), que segue com inscrições abertas até esta segunda-feira, 24 (inscreva-se aqui), além da Feira de Artesanato.

O secretário de Assistência Social, Leandro Bravin, destaca a importância da festa beneficente. “A Festa da Canção auxilia no trabalho das entidades assistenciais, que exercem um papel fundamental em nossa cidade, além de proporcionar a integração, apresentações culturais e comercialização de produtos artesanais”, afirma.

A Festa da Canção faz parte da agenda oficial de eventos de Maringá, instituída por meio de lei municipal. A festividade é realizada pela Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS), em parceria com as secretarias de Cultura (Semuc), Aceleração Econômica e Turismo (Saet), Mobilidade Urbana (Semob), Infraestrutura (Seinfra), Segurança, Saúde e Comunicação (Secom), além do apoio do 4º Batalhão de Polícia Militar e do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

Confira as entidades assistenciais participantes da Festa da Canção 2025:

Vita Core – Associação Católica Coração Eucarístico de Jesus

Barraca Pop Rock, com tarantela

Telefone: (44) 3276-3822

Recanto Espírita Somos Todos Irmãos (Resti)

Barraca Mineira, com comida mineira

Telefone: (44) 3028-1755

Casa de Emaús – Associação Cultural e Beneficente Nossa Senhora de Sião

Barraca Flores

Telefone: (44) 3246-3175

Associação de Mães Especiais Sol da Manhã (Ame)

Barraca Valsa, com comida de boteco

Telefone: (44) 3246-7112

Projeto Moriah – Associação de Amparo aos Carentes de Maringá

Barraca Salmos, com frango capotado

Telefone: (44) 3276-3569

Casa Assistencial Bezerra de Menezes (Cabem)

Barraca Jazz, com batata recheada e pastel de vento

Telefone: (44) 3034-9404

Lar dos Velhinhos

Barraca MPB, com lanche de pernil

Telefone: (44) 3227-4559

Associação dos Surdos de Maringá (Asumar)

Barraca Forró, com espetinhos e sorvetes

Telefone: (44) 3263-0707

Roupeiro Santa Rita de Cássia

Barraca Japonesa, com comida japonesa

Telefone: (44) 3227-3927

Centro de Recuperação Missionário de Cristo (CRMC)

Barraca Pop Rock, com hot dog

Telefone: (44) 3263-4619