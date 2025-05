Família emite nota sobre acidente

A família do adolescente 16 anos que na terça-feira à noite atropelou um missionário de 64 anos de idade, com uma Mercedes-Benz que ainda bateu em outros dois carros, no Novo Centro, emitiu nota oficial à imprensa nesta quinta-feira. Além de manifestar solidariedade, assumir a responsabilidade como pais e informar assistência à vítima, a família do menor garante que ele está “profundamente arrependido e envergonhado”. O ciclista recebeu alta médica, ressalta a nota. Confira a íntegra:

“A família Graça, profundamente abalada, manifesta solidariedade ao senhor Natal Marques de Paula e a todos os seus familiares. Reconhecemos sua história de fé e serviço à comunidade, o que torna essa tragédia ainda mais dolorosa.

O adolescente envolvido é nosso filho. Embora tenha conduzido o veículo sem nosso conhecimento, assumimos publicamente nossa responsabilidade como pais. Desde o primeiro momento, temos prestado apoio integral à vítima e à sua família — hospitalar, jurídico e emocional — e seguimos à disposição das autoridades.

Nosso silêncio inicial foi por respeito e para evitar julgamentos precipitados.

Reconhecemos que a dor é irreparável. Nosso filho, hoje acompanhado por profissionais, está profundamente arrependido e envergonhado pela forma imatura como reagiu inicialmente. Compreende a gravidade e está comprometido em transformar esse episódio num ponto de virada.

Mais do que justificativas, é tempo de atitudes. Seguiremos apoiando a família do senhor Natal e acompanhando com respeito os projetos que ele liderava. Honrar sua trajetória é, para nós, um dever moral.

Nada poderá desfazer o ocorrido, mas a forma como escolhemos reagir pode inspirar consciência e mudança.

Informando ainda que o Sr. Natanael recebeu alta médica nesta manhã, assim irá continuar sua recuperação em casa.

Reiteramos nosso respeito à vítima, à cidade de Maringá e à Justiça.

Atenciosamente,

Paulo da Graça”