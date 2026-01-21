Expoingá 2026: Alinhamento com lideranças estaduais impulsiona projetos estratégicos e parcerias para o agronegócio

O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Carlos Henrique Pinto, esteve em Curitiba esta semana em uma agenda estratégica com importantes lideranças e apoiadores da entidade.

Essa agenda na capital do estado reafirma o papel da SRM e a projeção que a Expoingá 2026 terá, como um dos principais motores do agronegócio e do desenvolvimento regional no Paraná. A presença de Henrique Pinto junto a lideranças em tratativas com o Governo do Estado e da Assembleia Legislativa demonstra o planejamento antecipado para garantir o sucesso da feira e a viabilização de novos projetos.



Poder Legislativo: O encontro com Alexandre Curi (Presidente da ALEP) fortalece o apoio institucional necessário para políticas de fomento ao setor produtivo.

Infraestrutura e Urbanismo: As reuniões com Guto Silva (Secretário das Cidades) e Camila Scucato (Paraná Cidade) indicam um foco em melhorias estruturais e projetos não só no Parque de Exposições, mas também em ações que impactam diretamente a logística e o ambiente de negócios de Maringá e região.

Trabalho e Renda: A articulação com Do Carmo (Secretário do Trabalho) visa potencializar a geração de empregos e a qualificação profissional dentro do ecossistema da feira.

Articulação Política: O diálogo com o Gabinete do Governador (Rodrigo Pina e Diego Aguiar) assegura que as demandas da entidade estejam alinhadas às prioridades do estado para 2026.

Essas parcerias são fundamentais para que a Sociedade Rural de Maringá continue impulsionando a inovação e o crescimento econômico no interior do estado. Para mais detalhes sobre o evento e o calendário de 2026, acompanhe o site oficial da Expoingá.