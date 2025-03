Evacuação no Maria Tereza

Moradores do Edifício Maria Tereza evacuaram o prédio nesta manhã. O edifício, que fica na esquina das avenidas Getúlio Vargas com XV de Novembro, é residencial, defronte o paço municipal de Maringá. Um forte abalo foi o motivo da evacuação.

O tremor no Edifício Maria Tereza teria ocorrido por causa da quebra de um pilar de sustentação. O prédio teria descido alguns centímetros. A obra ocorria no antigo sebo. Testemunha diz que houve um barulho enorme e solavanco. As informações ainda não são oficiais. (inf Angelo Rigon)