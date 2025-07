Encontro Regional do PL em Maringá reforça união da Direita e apoio ao presidente Bolsonaro

O Partido Liberal (PL) realizou um grande encontro em Maringá, reunindo lideranças políticas de toda a região para reafirmar a união da direita e o compromisso com os valores inegociáveis que norteiam a legenda. O evento foi organizado pelo deputado estadual Delegado Jacovós e contou com a presença de nomes fortes lideranças como os deputados federais Fernando Giacobo e Filipe Barros, além da vice-prefeita de Maringá, Sandra Jacovós, de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e representantes de diversas cidades da região.



O encontro teve como pauta central o fortalecimento do PL no Paraná e no Brasil, a preparação para as eleições de 2026 e a defesa firme do legado do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente de honra do partido. Em clima de união e compromisso, os discursos reforçaram a necessidade de o partido se manter coeso, mesmo diante de perseguições políticas e ataques ideológicos.

“O momento exige firmeza. Estão tentando calar a direita por meios inconstitucionais, mas a resposta virá nas urnas, com um povo que está cada vez mais consciente”, afirmou o deputado Delegado Jacovós.

O deputado Fernando Giacobo, presidente estadual do PL, destacou: “O PL é o maior partido do Brasil porque defende aquilo que não se negocia: família, liberdade e pátria”.

Já o deputado Filipe Barros reforçou: “Vamos continuar defendendo os atos constitucionais e combatendo toda tentativa de calar a direita por meio de perseguições ilegítimas”.

Durante o evento, foi destacada a importância de permanecerem fiéis aos valores conservadores, à democracia e à liberdade de expressão. Também citaram a perseguição judicial e destacaram a resiliência do ex-presidente Bolsonaro em resistir e enfrentar esse momento.

A mobilização evidenciou a força da direita no Paraná e a liderança ativa do PL em defesa dos princípios que movem milhões de brasileiros. A mensagem que ficou: o Paraná e o Brasil precisam de união, coragem e firmeza para enfrentar os desafios e preservar os valores que constroem uma nação livre e forte.

Presenças

Silvio Barros (prefeito de Maringá), Eduardo Pasquini (prefeito de Nova Esperança), Nei do Rei da Carne (vice-prefeito de Sarandi), Rolão (prefeito de Paranacity), Oncinha (vice-prefeito de Paranacity), Ney da Retivale (vice-prefeito de Mandaguari), Subtenente Vanderlei (vice-prefeito de Marialva), Val Magalhães (vice-prefeito de Paiçandu), Ricardo Barros (deputado federal), secretários municipais, vereadores eleitos pelo PL, além de diversos correligionários do PL de Maringá e vários municípios da região.