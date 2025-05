Empresário processa Ana Castela e pede R$ 150 milhões de indenização; Audiência será em Londrina

A cantora Ana Castela enfrenta um processo milionário movido por um empresário que afirma ter sido peça-chave no início da trajetória da artista. Segundo o autor da ação, ele investiu em estrutura, banda e músicos nos primeiros passos da carreira da Boiadeira, e tinha contrato válido até 2027.

O empresário, que foi afastado da gestão de Ana Castela em 2022, cobra agora uma indenização de R$ 150 milhões, valor que corresponderia a 20% de todo o faturamento da cantora até hoje. A ação corre na Justiça do Paraná e a primeira audiência está marcada para ocorrer em Londrina, cidade onde a artista tem forte presença familiar.

A polêmica já começou antes mesmo do julgamento: há suspeitas de que o juiz responsável pelo caso tenha ligações pessoais com a família de Ana Castela, o que poderia levantar questionamentos sobre a imparcialidade do processo. A informação foi comentada nesta quarta-feira, 8, pela jornalista Keila Jimenez, que alertou: “Não é um processo comum, isso pode mudar a carreira da Ana Castela”.

A assessoria da cantora ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. A expectativa é que o processo ganhe forte repercussão na mídia e nos bastidores do sertanejo nos próximos dias. (inf I24)