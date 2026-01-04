Empresária maringaense acusa funcionário de parque de diversões de agressão

A empresária Layla Amorim postou em suas redes sociais uma denúncia de agressão por parte de um funcionário do Vitinho Park ocorrida neste fim de semana em Maringá. Segundo ela sua filha teria sido desrespeitada ao tentar entrar em um brinquedo, no video Layla afirma que o funcionário disse que a menina teria que arrancar a barriga para caber no brinquedo.

Após o desentendimento a mãe diz que o funcionário voltou a afirmar o que havia dito, e Layla teria sido agredida pelo funcionário.