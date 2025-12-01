Empreendimento empresarial marca nova fase da Zona Armazém com entrega de área pública integrada à comunidade

A Zona Armazém viverá um momento decisivo em dezembro. No dia 18, às 10 horas, a Construtora Marluc apresenta à cidade um novo espaço público de convivência, construído pela empresa e destinado integralmente ao uso da comunidade. A cerimônia de entrega deve reunir o prefeito Silvio Barros e diversas autoridades locais.

Com 5.500 m², a área liga a Avenida Carneiro Leão à Rua Fernão Dias e cria um corredor de circulação que reorganiza a dinâmica do bairro. O espaço complementa o Phenom Parque Empresarial e se torna uma intervenção urbana de interesse coletivo, voltada à mobilidade, ao lazer e à revitalização de um trecho importante da cidade.

A transformação da Zona Armazém deixa cada vez mais evidente a mudança de vocação do bairro. Antes marcada pelo caráter logístico, a região passa a assumir um novo significado: o de um ambiente preparado para receber negócios, circulação de pessoas e diferentes usos urbanos. Segundo o Diretor Executivo da construtora, Ailton Rezende, “o trabalho conduzido pela Marluc tem reposicionado a área, aproximando-a do conceito de parque empresarial e abrindo caminho para que se consolide como um novo polo de desenvolvimento econômico de Maringá”.

Com a abertura do espaço público, moradores, trabalhadores e visitantes ganham uma área de convivência que amplia o fluxo de pedestres, facilita o acesso aos serviços existentes e estimula a ocupação qualificada do entorno. Ao repassar para a população a área construída, a Marluc reforça a parceria com o Poder Público no processo de requalificação urbana da cidade, alinhando modernização, bem-estar e o uso democrático dos espaços.