Em sessão com apenas um item na pauta teve vereador que perdeu a oportunidade de votar

O painel da votação em terceira discussão das 30 horas para a enfermagem confirma que havia quatro vereadores ausentes da hora da votação da sessão extraordinária de sexta-feira na Câmara de Maringá : Guilherme Machado (PL), Geremias Vicente da Silva (PL), Mario Verri (PT) e Giselli Bianchini (PP); os três primeiros justificaram por estar em viagem, enquanto a vereadora chegou atrasada, não tendo votado.

Mesmo sem ter votado ela tirou fotos com a direção petista do Sismmar e com o secretário de Saúde, Antônio Carlos Nardi. Em terceira discussão foram 19 vereadores presentes e 18 votantes (a presidente Majô se absteve).

O único vereador que ficou na sessão em tempo integral foi Uilian da Farmácia (União); por ser uma sessão rápida – durou cerca de 6 minutos – com apenas um item na pauta da ordem do dia, a maioria dos vereadores ficou entre 15 e 20 minutos. “Não são os vereadores padrinhos das diretoras? Aparentemente vemos uma falta de interesse por parte dos vereadores com as questões referentes à saúde do município”, observou um dos presentes.

O projeto de lei complementar O2.365/2025, de autoria do Executivo, reduz jornada de trabalho dos servidores públicos estatutários ocupantes dos cargos de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.