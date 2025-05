Do You Remember?

Relembramos hoje de uma das casas noturnas de Maringá de glamour e sinônimo de boa música, a Manhattan Disco Club.

Inaugurada em 1983, pelo empresário Valdir Rossi, localizada na avenida Herval esquina com rua Arthur Thomas estendendo-se até o hotel Deville, também deixou saudades de suas noites regadas com gente bonita e música de qualidade.

Logo na sua entrada, uma bela piscina com o logo Manhattan ao fundo já demonstrava o que os clientes poderiam esperar deste belo local, com decoração sofisticada e com painéis do artista plástico Marcos Antonio Dias de Oliveira, o conhecido Mado (falecido em 2020), Manhattan era o point do momento da sociedade maringaense.

Músicas selecionadas pelos competentes djs da época, Marco Correa (Marquinhos) e Wagner Cadamuro (Waguinho) animam os frequentadores que lotavam as dependências da casa, também agitou a pista o dj Jackson Souza . Outra boa opção para os frequentadores era o espaço com música ao vivo, onde se apresentavam os músicos Rosalino (cantor), Alceu (teclados), Wagner (bateria) e Claudião (baixo) formava a banda Manhattan, além de mais um bar ao lado da piscina.

A Manhattan teve uma curta duração, sendo adquirida pelos irmãos Marcos e Alexandre Barros, e passou a se chamar Topsy, também ficando pouco tempo aberta ao público, até que os empresários Paulinho e Manoel Abrão adquiriram e na sequência transformaram o local em uma conceituada choperia, o Choppódromo.

(confira mais baladas de Maringá e região que não existem mais)