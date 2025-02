Diz que vai combater mas prorroga contrato

Depois de uma campanha eleitoral em que a chamada indústria da multa foi um dos temas principais, a administração municipal de Maringá assinou o quinto termo aditivo ao contrato 013/2023, prorrogando por mais 12 meses a prestação de serviços com os “pardais” espalhados pela cidade.

A prorrogação de prazo foi publicada esta semana no Diário Oficial do Município de Maringá, assinada em 30 de janeiro pelo prefeito Silvio Barros II (PP), pelo secretário de Governo, Marcelo Américo Vieira Pessôa, pelo secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Luiz Claudio da Silva Alves, e pelo secretário de Logística e Compras, Luis Guilherme Vanin Turchiari.

A licitação original, vencida pela Perkons, está sendo contestada junto ao Ministério Público. A prorrogação por mais um ano custará ao município R$ 12.898.609,08. A Prefeitura de Maringá assinou o aditivo com representantes da empresa Consórcio Ingá, com sede em Pinhais, e prevê a extensão da contratação para fornecimento, implantação, instalação, operação e manutenção de equipamentos do tipo não intrusivo, controlador eletrônico de velocidade e redutor eletrônico de velocidade.

Agora, com o contrato prorrogado de 2 de fevereiro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026, estima-se que o processo terá custo de R$ 38 milhões ao erário. (inf Angelo Rigon)