Diretoria da SRM emite nota que esclarece atual situação da entidade

“Nota à Imprensa

A gestão da Sociedade Rural de Maringá referente ao biênio 2023/2025, presidida por Maria Iraclézia de Araújo, foi oficialmente encerrada em 31 de agosto, juntamente com toda a diretoria que compunha o mandato.

Antes do término, foram realizados os pagamentos de funcionários e prestadores de serviço, além de demais atos administrativos necessários, bem como a convocação da eleição para escolha da nova diretoria, marcada para 29 de setembro.

Inicialmente, uma assembleia estava prevista para o dia 15 de setembro, a fim de deliberar sobre a prorrogação do mandato, considerando o intervalo entre o fim da gestão e a posse da nova diretoria. No entanto, em reunião realizada nesta semana entre associados, representantes das chapas concorrentes e a justiça, ficou decidido, por consenso, pela formação de uma comissão especial, integrada por membros das chapas e um ex-presidente, com o objetivo de assegurar a continuidade das atividades da entidade até a eleição.

Dessa forma, a assembleia convocada foi cancelada, uma vez que não haverá necessidade de prorrogação de mandato.

As eleições para a nova diretoria da Sociedade Rural de Maringá permanecem confirmadas para o dia 29 de setembro.”