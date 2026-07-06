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Diárias e novas viagens da prefeita

Prefeita de Mandaguari recebeu quase R$ 35 mil em diárias neste ano

Foto de redação redação06/07/2026
prefeita ivoneia furtado Diárias e novas viagens da prefeita

A prefeita de Mandaguari, Ivonéia Furtado, encaminhou à Câmara Municipal mais um pedido de autorização para se ausentar do país na passagem de ano, desta vez sem custos para o município, informa André De Canini em sua coluna do Portal Agora. Nos primeiros seis meses deste ano, a prefeita recebeu quase R$ 35 mil em diárias.”

O número é bastante alto, principalmente porque, descontando finais de semana, feriados e recessos, em 2026 a Prefeitura de Mandaguari funcionou só 116 dias úteis. Trocando em miúdos, a chefe do Executivo esteve ausente em 37% dos dias em que a Prefeitura esteve aberta. Isso equivale a um dia de viagem para cada 1,7 dia trabalhado no gabinete.O destino mais visitado pela prefeita em suas andanças foi Curitiba”.

Canini acrescenta: “Os números de viagens e diárias da prefeita de Mandaguari chama ainda mais a atenção quando comparado aos da prefeita de Marialva, cidade vizinha e com praticamente o mesmo número de habitantes. Lá, a prefeita [Flávia Cheroni] fez apenas quatro viagens oficiais neste período, que totalizaram oito diárias e custaram pouco mais de R$ 5.300 aos cofres daquele município”. (inf Angelo Rigon)

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