Deputado Delegado Jacovós e prefeito Silvio Barros acompanham liberação de recursos para pavimentação em Maringá

Maringá foi contemplada com um aporte de R$ 36,3 milhões do Governo do Estado para a pavimentação de aproximadamente 26 quilômetros de vias urbanas, dentro do programa Asfalto Novo, Vida Nova. O anúncio foi feito nesta terça-feira (5) com a presença do governador Ratinho Junior, autoridades estaduais e municipais.

O deputado estadual Delegado Jacovós esteve presente ao lado do prefeito Silvio Barros e destacou a importância da obra para os distritos. “É gratificante participar de um momento como esse, que representa mais dignidade e segurança para as famílias de Maringá. Estamos trabalhando para levar infraestrutura a todos os cantos do Paraná”, declarou Jacovós.

Segundo o prefeito Silvio Barros, os recursos serão aplicados principalmente nos distritos de Floriano e Iguatemi. “A alegria é grande, especialmente por podermos atender os nossos, que ainda têm ruas sem asfalto. Vamos deixar 100% da malha urbana de Maringá asfaltada”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a urbanização de grandes cidades e a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente em regiões que ainda convivem com ruas de chão batido.