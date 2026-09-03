Política

Cris Lauer desiste da candidatura

Ex-vereadora condenada por improbidade oficia ao TRE-PR desistindo da candidatura a deputada estadual, após Tribunal de Justiça do Paraná manter cassação imposta pela Câmara de Maringá

Foto de redação redação03/09/2026
cris lauer Cris Lauer desiste da candidatura

Cristianne Costa Lauer (Partido Novo) desistiu no início da noite de hoje da candidatura a deputada estadual. A ex-vereadora de Maringá procolizou no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pedido de desistência da candidatura ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2026.

cris lauer Cris Lauer desiste da candidatura

A manifestação, assinada pelo advogado Leandro Souza Rosa, foi juntada aos autos do processo que trata do registro de candidatura. No documento, Lauer afirma que a decisão é pessoal, livre e espontânea, e pede a homologação da desistência, o cancelamento do registro e a extinção do feito, inclusive de eventuais impugnações vinculadas ao pedido.

O Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, figura como impugnante no processo. O Partido Novo também aparece como requerente. O caso agora aguarda análise e homologação pelo TRE-PR. O ofício aconteceu logo após a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná ter negado recursos apresentados pela ex-vereadora, que foi condenada por improbidade administrativa (enriquecimento ilícito). (inf Angelo Rigon)

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