Cris Lauer desiste da candidatura

Cristianne Costa Lauer (Partido Novo) desistiu no início da noite de hoje da candidatura a deputada estadual. A ex-vereadora de Maringá procolizou no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pedido de desistência da candidatura ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2026.

A manifestação, assinada pelo advogado Leandro Souza Rosa, foi juntada aos autos do processo que trata do registro de candidatura. No documento, Lauer afirma que a decisão é pessoal, livre e espontânea, e pede a homologação da desistência, o cancelamento do registro e a extinção do feito, inclusive de eventuais impugnações vinculadas ao pedido.

O Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, figura como impugnante no processo. O Partido Novo também aparece como requerente. O caso agora aguarda análise e homologação pelo TRE-PR. O ofício aconteceu logo após a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná ter negado recursos apresentados pela ex-vereadora, que foi condenada por improbidade administrativa (enriquecimento ilícito). (inf Angelo Rigon)